“Thyerja e kafkës” – Policia mban ligjërata kundër sfidës së rrezikshme në TikTok Me qellim të parandalimit të pasojave në Institucionet edukativo-arsimore rreth lojës së rrezikshme që po qarkullon në rrjetin social Tik-Tok “Sfida, thyerja e kafkës”, me miratim të Drejtorive Komunale të Arsimit të tri komunave: Mitrovicë, Vushtrri dhe Skenderaj, policia ka filluar realizimin e ligjëratave informuese në Institucionet edukativo-arsimore. Kjo u bë e ditur me anë…