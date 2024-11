Thyen rregullat, gjashtë banorët e BBVK e kaluan natën jashtë në kafaz me temperaturat në minus Banorët e BBVKS, Driloni, Arioni, Diana, Vullneti, Gresa dhe Ana, janë përballur me një ndëshkim të papritur nga “Vëllai i Madh” pasi planifikuan fshehurazi nominimet, një veprim që bie ndesh me rregullat e formatit. Si rezultat, ata u izoluan në një kafaz, duke u vendosur në një situatë më të vështirë krahasuar me banorët që…