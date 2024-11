Thuhet se u ndërpre transmetimi, përplasje mes Xuxit dhe Kevinit pas mesnatës në Big Brother

Xuxi dhe Kevin Edmond duket se kanë pasur një përplasje pas mesnatës në Big Brother VIP Kosova 3.

Kështu të paktën thuhet në rrjete sociale, në disa video që janë shpërndarë në TikTok.

Kevin: Nuk duhet të më prekësh në fytyrë.

Xuxi: Nuk të kam prekur fytyrën.

Kevin: Në rregull, do ta shohësh.

Xuxi: Dil jashtë, hupem. Të tregoj unë nesër hiq mos ta nin.

Gjesti i cili ishte prezent në atë moment tha se janë kapur Xuxi me Kevinin kokë me kokë dhe me duar.

Rasti duket të ketë ndodhur për shkak të prishjes së qetësisë, në kohën kur po flinte Naim Bunjaku (emri i vërtetë).

Sidoqoftë, nuk ka akoma një version të saktë se si ndodhi e gjithë ngjarja, edhe pse thuhet se është ndërprerë transmetimi.