Thirrje për kujdes nga Komuna e Prishtinës: Sot do të ketë erëra të forta, mos ecni në parqe, afërsi të pemëve dhe afër ndërtesave të larta Komuna e Prishtinës në rrjete sociale ka njoftuar se sot do të fryjë erë në kryeqytet me shpejtësi deri në 70km/h. Nga kjo komunë apeluan që mos të ecet nëpër parqe, në afërësi të pemëve, apo edhe afër objekteve të larta, shkruan lajmi.net. Njoftimi nga Komuna e Prishtinës: Ju lutemi keni kujdes gjatë ecjes në…