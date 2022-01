Thirrja për referendumin serb: Këshilltari i Kurtit i reagon ambasadorit gjerman

Zulfaj me anë të reagimit ka thënë se praktika e së kaluarës sipas tij ishte e keqe dhe ua mundësonte strukturave ilegale paralele që të operojnë lirshëm në vend, shkruan lajmi.net.

“Të gjithë serbët në Kosovë me shtetësi të dyfishtë mund të votojnë në zyrën ndërlidhëse në Prishtinë ose përmes postës”, ka shkruar Zulfaj.

Postimi i plotë:

Praktika e vendosur” ishte një praktikë e keqe ku strukturat e huaja ilegale janë lejuar që të operojnë lirshëm në vendin tonë. Të gjithë serbët në Kosovë me shtetësi të dyfishtë mund të votojnë në zyrën ndërlidhëse në Prishtinë ose përmes postës. Ju të gjithë e mbështetni sundimin e ligjit në Kosovë. /Lajmi.net/

“ESTABLISHED PRACTICE” was a BAD PRACTICE where foreign illegal structures were allowed to operate freely in our country.

All Serb citizens in Kosova with dual citizenship CAN VOTE via Serb Liaison Office in Prishtina or via mail.

You all support rule of law in Kosova. https://t.co/1mYY3SKvtC

