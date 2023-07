“Thikë pas shpine”, afera Zdravo: Distancohet nga Kusari-Lila vëllau i ish-bashkëpuntorit të saj

Para disa ditëve doli në media e ashtuquajtura “Afera Zdravo” ku nqë qendër të këtij skandali është shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila dhe krerët e Listës Serbe, Slavko Simiq dhe Milan Radojçiq.

E për këtë ka reaguar vëllau i ish-kryetarit të degës së Alternativa në Gjakovë, Lekë Dobruna, shkruan lajmi.net.

Kujtojmë që subjekti politik Alternativa udhëhiqet nga Kusari-Lila.

E Dobruna në në Facebook ka reaguar rreth këtij skandali, duke thënë se distancohet nga kjo aferë.

Dhe se për ta ka qenë e pa pritur.

Postimi i plotë:

“Vellau im i ndjere ka qene Kryetar i Alternatives Gjakove. Un si leke Dobruna distancohem prej Aferes Zdravo. I bindun qe as .vellau im nuk do e pranonte. Ajo bised ka qene Thik mbas Shpine, e gerditshme e pa falshme. Ket postim po e shkruaj me nje buzqeshje me gjentiles”./Lajmi.net