Therret me thikë një person në Lipjan, policia arreston të dyshuarin

Një person është therrur me thikë në Lipjan.

Viktima ka pranuar fillimisht tretman mjekësor në emergjencën e Lipjanit e më pas është dërguar në QKUK.

Sipas mjekut viktima ka marr lëndime trupore por është jashtë rrezikut për jetë.

“Lipjan / 17.02.2024 – 23:45. Është raportuar se viktima mashkull kosovar ishte dërguar në emergjencën e Lipjanit për shkak se dyshohet se ishte therur me thikë nga i dyshuari mashkull kosovar. Viktima pas marrjes së ndihmës së parë në Lipjan për tretman mjekësor është dërguar në QKUK dhe sipas mjekut viktima ka marr lëndime trupore por është jashtë rrezikut për jetë. Lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari i cili pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftimin e policisë. /Lajmi.net/