Therje me thikë tek “Kafet e Rakisë” në Prishtinë Një therje me thikë ka ndodhur sot në vendin e njohur si “Tek Kafet e Rakisë” në Prishtinë. Nga Policia e Kosovës kanë thënë se rasti ka ndodhur rreth orës 18:30, shkruan lajmi.net. Nga sulmi me këtë mjet të mprehtë, një person ka mbetur i lënduar. “Sot rreth orës 18 :30, kemi marrë informatën për…