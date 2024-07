Therje me thikë në Skenderaj, dy persona trajtohen në QKUK Një vrasje në tentativë është raportuar në Skenderaj. Policia ka arrestuar të dyshuarin mashkull, pasi që pas një mosmarrëveshje ka therur me thikë dy viktimat meshkuj kosovarë. Viktimat janë dërguar në QKUK për tretman të mëtutjeshëm mjekësor, transmeton lajmi.net. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/