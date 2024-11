Therja me thikë ndaj katër personave në Ferizaj, Galushi: Kërcënim për unitetin dhe stabilitetin e sigurisë për qytetarët e Kosovës

“Çdo formë dhune që ndodh për shkak të përkatësisë etnike është një shkelje e drejtpërdrejtë e të drejtave të njeriut dhe një kërcënim për unitetin dhe stabilitetin e sigurisë për qytetarët e Republikës së Kosovës, pa dallim. Uroj që institucionet e drejtësisë të veprojnë me shpejtësi dhe profesionalizëm për të siguruar që ky akt makabër të dënohet në mënyrën më të merituar. Ky dënim do të dërgojë një mesazh të qartë dhe të fuqishëm se dhuna e motivuar nga urrejtja etnike nuk do të tolerohet dhe se autorët e këtij krimi do të përballen me pasojat e veprimeve të tyre”, ka shkruar Galushi në Facebook. /Lajmi.net/