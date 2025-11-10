Theri me thikë një person në Gllogoc, arrestohet i dyshuari

Lajme

10/11/2025 08:49

Një person është arrestuar më 9 nëntor, pas mesnate në fshatin Korroticë të Poshtme të Gllogocit.

Ai dyshohet se ka therur me thikë një person tjetër, i cili ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor, shkruan lajmi.net.

I dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje.

“Fsh. Korroticë e Poshtme, Gllogoc  09.11.2025 – 02:37. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, për shkak se e kishte therur me mjet të mprehtë – thikë viktimën mashkull kosovar, i cili ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor. I dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin 24 orësh të Policisë. /Lajmi.net/ 

