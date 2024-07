Theret me thikë një person në shesh në Prishtinë Si pasojë e goditjes me mjete të mprehta, një person ka mbetur i lënduar në rrugën “Xhorxh Bush” në Prishtinë. Rastin e ka bërë të ditur zëdhënësja e Policisë, Flora Ahmeti. Ajo tha se rasti ka ndodhur rreth orës 18:50, me ç’rast një person ka mbetur i lënduar nga mjeti i mprehtë. “I njëjti është…