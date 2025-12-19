Theret me thikë një person në Prizren

Një person raportohet të jetë therur me thikë në Prizren. Viktima në këtë rast ka kërkuar ndihmë mjekësorë në spitalin e Prizrenit. Me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/
19/12/2025 09:26
Një person raportohet të jetë therur me thikë në Prizren.
Viktima në këtë rast ka kërkuar ndihmë mjekësorë në spitalin e Prizrenit.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje./Lajmi.net/