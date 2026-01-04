Theret me thikë një person në Leposaviq, të dyshuarit në arrati

04/01/2026 10:57

Një person në Leposaviq është therur me thikë nga dy meshkuj kosovar.

Policia e Kosovës në raportin 24 orësh njofton se viktima është jashtë rrezikut për jetë.

“Leposaviq 03.01.2026-01:25. Viktima mashkull kosovar ka kërkuar ndihmë mjekësore, pasi që ishte therur me thikë nga dy të dyshuar meshkuj kosovar. Sipas mjekut, viktima është jashtë rrezikut për jetë. Të dyshuarit gjenden në arrati. Rasti është duke u hetuar”, njoftoi Policia e Kosovës.

