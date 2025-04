Theret me thikë një person në Gjilan, i dyshuari në arrati Një mosmarrëveshje raportohet të ketë ndodhur dje në Gjilan, ku i dyshuari ka therur me thikë viktimën mashkull. Viktima me këtë rast është dërguar në QKUK për tretman mjekësor, kurse i dyshuari është në arrati. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/