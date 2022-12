Theret me thikë një person në Gjilan Një person është therur me thikë mbrëmë në Gjilan, si pasojë e plagëve ka pranuar trajtim mjekësor. Lidhur me rastin është arrestuar një i dyshuar, i cili me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë. Rasti është hapur si “lëndim i rëndë trupor”. Njoftimi i plotë i policisë: LËNDIM I RËNDË TRUPOR/Rr.…