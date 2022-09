Themeloi paradite Komisionin Ekzekutiv për Shëndetësi, Kurti si kryesues fton mbledhje pasdite Komisioni Ekzekutiv për Shëndetësi, në krye me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, do ta mbajë mbledhjen e parë nga ora 17:30. Kështu ka njoftuar Zyra e Kryeministrit me anë të një komunikate për media. Kurti përgjatë mbledhjes së sotme të qeverisë, me shumicë votash, themeloi Komisionin Ekzekutiv për Shëndetësi. Ai tha se Qeveria ka gjetur…