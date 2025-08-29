“Themeloi një OJQ për t’i shkruar” – Fitore Pacolli akuzon Blerim Isufajn për grafitët kundër Kurtit
Deputetja e Vetëvendosjes, Fitore Pacolli, ka akuzuar kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale, Blerim Isufajn, për disa grafitë që janë shfaqur në Prishtinë, në të cilat kërkohej që kryeministri në detyrë, Albin Kurti, të paraqitet në Prokurorinë Speciale.
Në disa pjesë të kryeqytetit është shfaqur mbishkrimi: “Albin dorëzohu në Prokurori”, raporton lajmi.net
Pacolli ka deklaruar se Isufaj ‘themeloi një OJQ’ përmes së cilës janë shkruar këto parulla.
“Breaking News: Blerim Isufaj themelon një OJQ e cila lansohet publikisht me parullën e parë të zezë në Prishtinë: ‘Albin dorzohu në prokurori’”, ka shkruar ajo.
Ndërkohë, Kurti ende nuk i është përgjigjur ftesës së Prokurorisë Speciale në lidhje me rastin e rezervave shtetërore, ndonëse është i urdhëruar nga gjykata që të paraqitet atje./Lajmi.net/