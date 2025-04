Themelohet Panel Hetimor për një prokuror në Prizren pas kërkesës së kryeprokurorit për fillim të hetimit disiplinor Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) në takimin e 265-të, të enjten, ka miratuar kërkesën Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu që të fillohet hetimi disiplinor ndaj një prokurori në këtë Prokurori, me propozimin që t’i shqiptohet vërejtje publike me shkrim. Me këtë rast u themelua Paneli Hetimor. “Me dhjetë vota për dhe një…