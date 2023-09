Themelohet komisioni hetimor për rezervën shtetërore

Pas një debati të gjatë midis opozitës dhe pozitës është formuar komisioni hetimor parlamentar për rezervën shtetërore.

Në krye të këtij komisioni do të jetë deputeti i PDK-së, Rashit Qalaj, derisa zëvendëskryeseuese është deputetja Valentina Bunjaku e LDK-së.

Lëvizja Vetëvendosje do t’i ketë pesë anëtarë, PDK dhe LDK nga dy, derisa AAK dhe grupet joshumicë me nga një përfaqësues do të jenë pjesë e këtij komisioni./Lajmi.net/