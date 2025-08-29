Thellohet skandali: Basha kishte marrë falënderime për punën si asistent nga bashkautorja e hulumtimit kundër UÇK-së
Jana Arsovska, autorja e disa shkrimeve kundër Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e kishte falënderuar kryetarin e tanishëm të Kuvendit, Dimal Bashën, për punën e tij si asistent kërkimor në hulumtimin “Globalizimi i Ballkanit Perëndimor: Krimi Transnacional, Islami Fondamental dhe Aleancat e Padrejta”, ku UÇK-ja lidhej me bandat kriminale e ato të drogës.
Arsovska, profesoreshë në Kolegjin e Drejtësisë Penale “John Jay” dhe autore e artikullit të vitit 2012 “Globalizimi i Ballkanit Perëndimor: Krimi Ndërkombëtar, Islami Fundamental dhe Aleancat e Pahijshme”, e kishte falënderuar Dimal Bashën për kërkimet e tij lidhur me të dhënat për këtë artikull.
Në fund të këtij artikulli, ku UÇK-ja lidhej me bandat kriminale e ato të drogës, autorja Arsovska e kishte falënderuar Bashën për punën e tij.
“Gjithashtu dua të falënderojë edhe asistentët kërkimorë dhe ish-studentët Michael Temple, Irini Gjoka, Adriana Michilli, Dimal Basha, Jeff Walden….”, shkruhet në artikullin e Arsovaskas.
Në artikullin e lartëcituar, Basha e Arsovska kishin shkruar se si në fillim të viteve ’90, lidershipi shqiptar në Kosovë kishte themeluar institucionet paralele në shëndetësi dhe arsim.
“Me qëllim që UÇK-ja të armatosej, duhej sasi e madhe e parave. UÇK-ja nuk përkrahej zyrtarisht nga ndonjë shtet dhe duhej të varej nga burimet alternative. Sipas rasteve të hulumtuara, fondet për UÇK-në erdhën nga shqiptarët e zakonshëm në diasporë, por edhe nga trafikantët e drogës që operonin nëpër Evropën Perëndimore dhe SHBA. Kjo përkrahje nuk ishte kufizuar vetëm në para, por trafikantët e drogës dërguan edhe burra të armatosur për të luftuar përkrah UÇK-së dhe po blinin armë në emër të saj”, thuhej më tej në këtë hulumtim skandaloz të Bashës.
“Për lidhjet mes UÇK-së dhe krimit të organizuar është e vështirë të përcaktohet në mënyrë sasiore, ka raste gjyqësore në Gjermani, Itali, Belgjikë dhe Republikën Çeke që sugjerojnë për lidhje mes trafikantëve të drogës dhe UÇK-së”, thuhej më tej në “hulumtimin” e tani kryeparlamentarit.
Gjithashtu, Basha në hulumtimin e tij, duke cituar intervista të policëve belgë, kishte shkruar se në Belgjikë, bosi i “Mafisë shqiptare” VH, kishte lënë plumba te dyert e shtëpive nga diaspora shqiptare për t’ua përkujtuar për taksat “vullnetare” që duhej të paguanin për të përkrahur qeverinë në hije dhe UÇK-në në fakt nuk ishin vullnetare. Mbijetesa e UÇK-së varej nga financimi që sigurohej nga banditët patriotë që operonin përtej kufijve”, kishte shkruar ai.
Basha në këtë hulumtim e implikon edhe Xhavit Halitin me krimin e organizuar.
“Xhavit Haliti ishte shef i logjistikës për UÇK-në. Ai drejtonte Fondin Vendlindja Thërret dhe kur fondet u shteruan, “u kthye me të madhe te krimi i organizuar”, thuhej në këtë hulumtim skandaloz të Bashës.
Vetë Basha kishte mohuar bashkautorësinë në këtë artikull. Ai kishte thënë se kishte marrë pjesë vetëm në kapitullin 3, i cili trajton depërtimin e Islamit fundamentalist në Evropën Juglindore, me fokus Kosovën.
Sikurse Basha njëjtë kishte deklaruar edhe vetë autorja Jana Arsovska, teksa deklarimet e tyre sot i ka mbështetur edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti.
Basha është kritikuar ashpër për gjuhën skandaloze të përdorur kundër UÇK-së në artikullin ku ai është bashkautor, ndërsa është kërkuar edhe shkarkimi i tij nga pozita e kryeparlamentarit.