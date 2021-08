Thellohet bashkëpunimi në mes të Ujësjellësit në Bursa “Buski” nga Turqia dhe KRU “Prishtina”

Me këtë vizitë është thelluar bashkëpunimi me KRU “Prishtina”, pas takimit që të dy kompanitë e ujësjellësit kanë zhvilluar edhe gjatë vitit të kaluar.

Njoftimi i plotë nga KRU “Prishtina”:

Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit,, Prishtina,, gjatë ditës së sotme e vizituan një delegacion nga Turqia, respektivisht zyrtarët më të lartë të ujësjellësit të Bursës ” Buski”.

Me këtë vizitë ata thelluan bashkëpunimin me KRU” Prishtina”, pas takimit që patën edhe vitin e kaluar. Vizitën e tyre në Ujësjellësin e Prishtinës e mirëpritën kryeshefi ekzekutiv Sokol Xhafa me zyrtarët e lartë dhe menaxherët.

Ata sërish u njoftuan për së afërmi me gjendjen e përgjithshme të infrastrukturës së rrjetit të ujësjellësit, ujërave të zeza, furnizimin e qëndrueshëm me ujë të pijshëm për Komunat në të cilat ofrojmë shërbime , projektet specifike zhvillimore, sfidat dhe vështirësitë me të cilat po përballet Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” etj.

Qëllimi i kësaj vizite kishte për fokus ngritjen e kapaciteteve me mbështetje profesionale nga ana e tyre, luftimi/ reduktimi i humbjeve teknike dhe komerciale të ujit dhe optimizimi i proceseve të trajtimit të ujit, makineria që shfrytëzohet për reduktimin preciz të humbjeve të ujit, etj.

Ata po ashtu vazhduan të na mbështesin në ofrimin e bashkëpunimit për shkëmbim informacionesh dhe përvojash në të mirë të zgjidhjes afatgjate, furnizim të qëndrueshëm me ujë.

Pas përfundimit të vizitës në ujësjellës ata vizituan edhe Ministrinë e Ekonomisë të cilët u mirëpritën nga drejtori i Njësisë për Politika dhe Monitorim të Ndërrmarrjeve Publike z. Besim Imeri bashkë me stafin e tij.

Vizitat e tyre u realizuan edhe në Impiantet e trajtimit të ujit, prej të cilave furnizohen me ujë të pijshëm pjesa dërmuese e konsumatorëve.

Vizitën e realizuan dy zëvendës drejtorë të Ujësjellësit të Bursës ” Buski” , z. Ibrahim Yedikardes dhe z. Mesut Boz me stafin e tyre përcjellës.

Ua kujtojmë se, KRU,,Prishtina,, ofron shërbime për ujësjellës dhe kanalizim në 40% të territorit të Republikës së Kosovës, në gjithsej 8 komuna si: Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Graçanicë, Lipjan, Podujevë dhe Drenas.