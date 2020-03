The Weekend sapo publikoi klipin e këngës ‘In your eyes’.

Kënga ‘In your eyes’ me autor The Weeknd ishte publikuar të premten së bashku me 14 projektet e tjra të albumit ‘After Hours’, shkruan lajmi.net.

Por këngëtari minuta më parë mbajti premierën e klipit të kësaj kënge ku ishin në pritje mbi 600 mijë njerëz për ta përcjellë premierën.

Kujtojmë se weeknd me albumin e fundit është duke kryesuar top listat e platformave të ndryshme digjitale. /Lajmi.net/