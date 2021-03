The Weeknd bojkoton “Grammy Awards” përgjithmonë: Nuk ka muzikë për ju

The Weeknd i ka vendosur vijë të kuqe ceremonisë “Grammy Awards”.

The Weeknd vetëm sa shkon e nxehet me Grammy Awards, ai po bojkoton shfaqjen e çmimeve, dhe jo vetëm këtë vit, shkruan TMZ, transmeton lajmi.net.

Këngëtari vendosi këtë vijë të enjten duke thënë se ai do të bojkotojë shfaqjen e çmimeve nga tani e tutje “për shkak të komiteteve të fshehta” që ai beson se janë përgjegjës për zgjedhjen e të nominuarve.

Ai i tha The New York Times se “nuk do të lejojë më labelin tim të paraqesë muzikën time te Grammy”.

Është kapitulli i fundit në ‘beef-in’ e Abel me Grammy pasi i akuzoi ata për injofrimin e albumit të tij të vlerësuar kritikisht “After Hours”.

Burimet e TMZ kishin thënë se kishte një dyshim në rritje që vendimi i The Weeknd për të luajtur Super Bowl Halfime Show i kushtoi atij me nominimet për çmimet Grammy.

Shefi i Grammyt, Harvey Mason Jr u ​​lut të ndryshonte atë deklaratë, duke thënë se nuk kishte asgjë të korruptuar që Abel të mos emërohej.

The Weeknd, i cili ka fituar më parë tri çmime Grammy pretendoi që shfaqjes së çmimit i mungon ashpër transparenca. Ai ka thënë se ato nuk nënkuptojnë asgjë për të tani. /Lajmi.net/