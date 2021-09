“The Queen’s Gambit” fiton 11 çmime Emmy nga 18 nominime gjithsej

The Queen’s Gambit bëri histori ditën e djeshme me numrin e çmimeve të fituara “Emmy”.

“The Queen’s Gambit” i Netflix solli një surprizë mjaft tronditëse për çmimin e fundit të natës në Emmy, duke marrë në shtëpi seri të jashtëzakonshme të çmimeve, shkruan Daily Mail.

Seriali i dashur po garonte kundër HBO’s I May Destroy You and Mare of Easttown, The Underground Railroad të Amazon dhe WandaVision të Disney Plus për çmimin e lakmuar, transmeton lajmi.net.

“The Queen’s Gambit” ishte një projekt pasioni i krijuesit Scott Frank, me Frank që pranoi çmimin me producentët Moses Ingram, Marielle Heller, William Horberg, Mick Aniceto, Marcus Loges dhe ylli Anya Taylor-Joy, me Horberg duke mbajtur një fjalim prekës.

“Faleminderit të gjithë kolegëve të nominuar në këtë kategori, puna mahnitëse këtë vit. Një gjë që asnjë algoritëm nuk mund ta parashikojë dhe asnjë buxhet prej miliardë dollarësh nuk mund të prodhojë është fjala e gojës”, tha Horberg.

“Ky çmim është për tifozët që ua thanë miqve të tyre. Dhe ata që u bënë miq, tifozë që u thanë miqve të tyre, ju duhet të shikoni dramën e shahut të vajzave jetime”, vazhdoi ai./Lajmi.net/