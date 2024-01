The Guardian: Sulmi ndaj Sandulloviqit ngre pikëpyetje të reja lidhur me anëtarësimin e Serbisë në BE

Familja e liderit të opozitës serbe, Nikolla Sandulloviq, i cili dyshohet se u rrah ndërsa ishte në paraburgim nga shërbimi sekret i vendit, thotë se ai ka mbetur pjesërisht i paralizuar nga sulmi.

Në një sulm që ka nxitur frikën për të ardhmen e demokracisë në vend, familja e Nikola Sandulloviq, thotë se ai u mor nga shtëpia e tij më 3 janar pasi kërkoi falje për krimet e kryera nga serbët kundër shqiptarëve etnikë gjatë luftës së Kosovës për pavarësi në vitin 1988 dhe 1989, shkruan The Guardian

Të mërkurën, pas vizitës së parë familjare të lejuar për pesë ditë, vajza e Sandulloviq-it, Karla, bëri thirrje që babai i saj të transferohej në një spital civil nga objekti ushtarak në Beograd në të cilin po mbahej.

“Ai është i komunikueshëm, por është plotësisht i paralizuar në anën e djathtë; në një karrige me rrota dhe në një gjendje shumë të keqe shëndetësore”, tha ajo në një deklaratë të lëshuar përmes Michael Polak, një avokat në Mbretërinë e Bashkuar dhe drejtor i Drejtësisë Jashtë vendit, i cili punon për politikanin.

Familja beson se Sandulloviq, lideri i partisë Republikane Serbe dhe kritik i rregullt i Partisë Progresive Serbe (SNS), mund të jetë “helmuar”, shtoi ajo.

Avokatët kanë thënë se nuk mund të verifikojnë asgjë në lidhje me shëndetin e Sandulloviq-it apo sulmin derisa ta çojnë atë në një objekt civil me qasje të plotë tek mjekët dhe avokatët.

Polak ka paraqitur një rast urgjent pranë Komitetit të OKB-së Kundër Torturës duke kërkuar zyrtarisht një masë të tillë. Ai ka thënë se Sandulloviq ishte “kapur nga shërbimi i inteligjencës serbe dhe më pas u arrestua dhe u torturua në mënyrë arbitrare”.

Qeverisë serbe i janë drejtuar pyetje nga mediumi për koment.

Sandulloviq u kritikua ashpër në mediat shtetërore pasi ripostoi një video të vitit të kaluar në të cilën ai vizitoi varrin e Adem Jasharit, themeluesit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili u vra nga policia serbe në vitin 1998 së bashku me 57 anëtarë të familjes së tij gjatë luftës në Kosovë. të pavarësisë.

Në kohën e gjestit të tij origjinal, në shkurt 2023, Sandulloviq kërkoi falje për vdekjet. Ai e ripostoi videon së bashku me një tjetër falje në dy javët e fundit duke shkaktuar kritika nga disa media lokale.

“Unë jam i vetmi politikan nga Serbia që kam ardhur për të nderuar viktimat e pafajshme shqiptare, familjen Jashari, në Prekazi. Unë kërkova falje në emër të serbëve që nuk e bënë këtë”, shkroi Sandulloviq në X më 2 janar.Komentet e tij besohet të jenë arsyeja e sulmit.

“Ai ishte rrahur keq. Ai ka një brinjë të thyer. Kur u kthye në shtëpi hynte dhe dilte nga vetëdija dhe ankohej se nuk mund të lëvizte anën e djathtë të trupit”, tha Polak.

Pavarësisht kësaj, Sandulloviq u arrestua një ditë pasi u kthye në shtëpinë e tij nga policia serbe dhe nuk u pa nga familja e tij deri të mërkurën në mëngjes.

Një gjykatës urdhëroi që ai të mbahej në paraburgim për 30 ditë pasi u akuzua, në mungesë, për gjoja nxitje të urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare, një vepër kjo sipas nenit 317 të kodit penal të sjelljes që mund të dënohet me burg nga gjashtë muaj deri në pesë vjet. .

Polak thotë se akuza është një shkelje e qartë e konventës evropiane mbi të drejtat e njeriut që mbron fjalën politike.

Sulmi do të ngrejë pyetje të reja në lidhje me qëllimin e deklaruar të Serbisë për t’u bashkuar me BE-në dhe do të nxisë frikën për marrëdhëniet e saj me vendet fqinje, përfshirë Kosovën. Ajo vjen mes akuzave se zgjedhjet e fundit ishin manipuluar në favor të SNS të presidentit Aleksandar Vuçiq, një akuzë që Vuçiq e mohon.

Duke pranuar febrilitetin politik të Serbisë, Polak megjithatë i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të dënojë sulmin ndaj klientit të tij.

“Fjala politike të jetë shumë e mbrojtur. Pa asnjë lejim për fjalë politike ju dëmtoni funksionimin e demokracisë. Mendoj se është një rast shumë i rëndësishëm për të gjithë popullin serb, pavarësisht nëse pajtohen me gjestin e Sandulloviq-it apo jo”, tha ai.

Në një deklaratë të mërkurën, Komisioni Evropian tha se ishte “në kontakt me autoritetet përkatëse dhe palët e interesuara”. Çdo ndalim duhej të justifikohej ligjërisht dhe “çdo pretendim i besueshëm për dhunë duhet të ndiqet në mënyrë efektive nga autoritetet kompetente përkatëse”, shtoi ai.