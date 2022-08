The Express: Arsenali duket se po punon për katër nënshkrime të reja dhe pesë largime Arsenali duket se është duke punuar për t’i siguruar edhe katër nënshkrime të reja dhe për t’i larguar pesë lojtarë. Kështu të paktën raporton The Express, sipas të cilëve kjo verë do të vijojë të jetë e ngarkuar për londinezët, ashtu siç ka qenë deri më tani, në aspektin e transferimeve. Vetë tekniku u topçinjve,…