Thaqi qetëson tifozët e Ballkanit, flet për të ardhmen e tij Futbollisti i Ballkanit, Armend Thaqi në një intervistë për lajmi.net ka folur edhe për të ardhmen e tij. Thaqi ka kontratë me klubin suharekas deri në fund të edicionit të ardhshëm dhe ka thënë se do ta respektojë atë. “Unë me Ballkanin kam kontratë edhe një sezon. Normalisht për gara vendore do ta respektojë kontratën.…