Thaqi deklarohet para ndeshjes me Llapin, konfirmon mungesën e madhe të Dritës Kryetrajneri i Dritës, Arsim Thaqi ka folur në një konferencë për media në prag të ndeshjes kundër Llapit. Drita dhe Llapi do të ballafaqohen të shtunën (nesër) nga ora 13:00 në stadiumin me bari sintetik në Gjilan, në kuadër të javës së 23-të kampionale. Thaqi ndër tjerash konfirmoi mungesën e madhe për skuadrën e tij,…