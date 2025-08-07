“Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi janë heronj” – Të rritur e fëmijë në protestën kundër specialës

Shumë qytetarë nga mbarë Kosova dhe shtetet fqinje, si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut sot ia kanë mësyrë Prishtinës. Këtë rrugë e kanë marrë të gjithë ata pas organizimit të një proteste kundër “padrejtësive të Gjykatës Speciale” të thirrur nga organizatat e dala nga lufta. Në sheshin “Skënderbeu’ nga ora 17:00 do të filloj kjo…

Lajme

07/08/2025 16:47

Shumë qytetarë nga mbarë Kosova dhe shtetet fqinje, si Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut sot ia kanë mësyrë Prishtinës.

Këtë rrugë e kanë marrë të gjithë ata pas organizimit të një proteste kundër “padrejtësive të Gjykatës Speciale” të thirrur nga organizatat e dala nga lufta.

Në sheshin “Skënderbeu’ nga ora 17:00 do të filloj kjo protestë, ndërsa qytetarët janë mbledhur aty që nga mëngjesi.

“Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi janë heronj”, “Katër emra, një ideal”, “Liria ka emër” – janë disa nga pankartat në këtë protestë.

Lajmi.net sjell fotografi nga protesta:

Artikuj të ngjashëm

August 7, 2025

Edhe Fatmir Limaj i bashkohet protestës së veteranëve

Lajme të fundit

Edhe Fatmir Limaj i bashkohet protestës së veteranëve

Qytetarët të ashpër me Gjykatën Speciale: Është raciste,...

Gjakovë: Shtiu me armë derisa po voziste, Policia...

Korenica: Kush e detyroi Albin Kurtin me ja...