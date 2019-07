Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi nuk len ndeshje të Feronikelit pa e shikuar. Thaçi ka komentuar barazimin e Feronikelin kundër “The New Saints”, i vlefshëm për vazhdimin e kualifikimeve për Ligën e Kampionëve.

Thaçi përmes profilit të tij në Facebook, ka shkruar se Feronikeli vazhdon me suksesin e radhës në garat ndërkombëtare.

“Sonte, me barazim kundër “The New Saints”, rriten shpresat për vazhdimin e kualifikimeve në Ligën e Kampionëve”, ka shkruar ai.

Ky është postimi i plotë i Thaçit:

Feronikeli vazhdon me suksesin e radhës në garat ndërkombëtare. Sonte, me barazim kundër “The New Saints”, rriten shpresat për vazhdimin e kualifikimeve në Ligën e Kampionëve. HTH. /Lajmi.net/