Thaçi: Takimi me Vuçiqin në Uashington nënkupton kthesë dhe do të sjellë risi

Në një lidhje direkte në Klan Kosova, Thaçi ka thënë se takimi në fjalë nënkupton kthesë dhe se do të sjellë risi.

“Rrugëtimi i Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran është i pandalshëm – është një proces që do të lëvizë përpara; mirëpo ne duhet t’i marrim përgjegjësitë që na takojnë dhe të vazhdojmë me procesin e konsolidimit të shtetit në rrafshin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar”.

“Por se si do të ecim përpara, do të varet shumë nga koordinimi me partnerët tanë – në veçanti me Shtetet e Bashkuara. Prandaj dua të besoj se ne do të prodhojmë në ditët e ardhshme argumente pozitive që ia lehtësojnë mbështetjen më të madhe SHBA-së karshi Kosovës”.

“Unë jam rrugës duke u kthyer në Kosovë dhe menjëherë do ta bëj kërkesën për raportim në Kuvendin e Kosovës [mundësisht të mërkurën apo të enjten] në mënyrë që të jetë një transparence e plotë edhe për takimin me Vuçiqin, por edhe për takimet dhe zhvillimet tjera dhe të ardhmen që duam ta ndërtojmë bashkërisht”.

“Unë besoj se të bashkuar dhe me unitet mund t’i realizojmë objektivat tjera siç kemi realizuar në të kaluarën në Rambuje, Vjenë, me deklaratën e Pavarësisë dhe shumë angazhime tjera”.

“Takimi i Uashington nënkupton kthesë sepse për herë të parë kemi një takim të tillë në historikun e dy vendeve të organizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Uashington. Natyrisht se kjo do sjellë risi dhe vëmendje nga tërë opinioni publik vendor dhe ai ndërkombëtar, por edhe nga qendrat e tjera mbështetëse të këtij procesi”.

Thaçi ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po e bëjnë atë që të tjerët nuk kanë pasur aftësi, mundësi dhe potencial që ta bëjnë.

“Tani kur kemi dy udhëheqës të politikës së jashtme – njëri Borell nga Spanja që nuk e ka njohur Pavarësinë e Kosovës dhe tjetri që pritet të ngarkohet nga Sllovakia; atëherë çfarë mund të presim nga Bashkimi Europian, përpos ndëshkimit që na e ka bërë me liberalizim të vizave”.

“BE nuk ka aftësi, as unitet, as fuqi, as dije, as vizion e as lidership për ta shtyrë përpara këtë proces. Ne nuk mund të humbin kohë me burokracinë dhe mosunitetin europian – ne duhet të punojmë me ata që na kanë ndihmuar për ta fituar lirinë, pavarësinë dhe tani për të lëvizar drejt NATO-s, BE-së, por edhe anëtarësimit të Kosovës në OKB dhe këtë mund ta bëjnë vetëm SHBA-të”.

“Takimi i Uashingtonit është mesazh i një rëndësie të veçantë për dy shtetet tona dhe popujt tanë, por theksoj se edhe për tërë Ballkanin Perëndimor për paqe dhe stabilitet, natyrisht se SHBA-të do të vazhdojnë të jenë të fokusuara dhe me agjentë të qartë”.