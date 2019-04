Thaçi: S’ka marrëveshje përfundimtare me Serbinë pa SHBA-të dhe Britaninë

Më 29 prill do të mbahet Samiti i Berlinit. Me ftesë të Angela Merkelit dhe Emmanuel Macronit atje do të jetë edhe Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.

Presidenti nuk është shprehur optimist për zhvillimet që mund të dalin nga takimi i Berlinit.

“Në Berlin, s’do do të ketë as varrim as lindje, do të jetë takim krejt rutinor. Nuk do të ketë as propozim për status special. Unë nuk jam optimist, jam realist – e di si shkojnë këto konferenca. Nuk do të ketë mrekulli”, ka thënë Thaçi në Zonën e Debatit.

“Duhet zbutur pritjet që aty do të ndodhë ndonjë marrëveshje a plan sekret”

“Takimi i Berlinit më shumë justifikon vonesat dhe paqartësitë qe kanë kanë brenda vetës shtetet e Bashkimit Europian. Synimi i Berlinit duhet të jetë edhe unifikimi i shteteve të Kuintit”.

Thaçi ka thënë se nuk mund të ketë marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa Amerikën dhe Mbretërinë e Bashkuar.

“Pa akterët kryesor, Amerikën dhe Mbretërinë e Bashkuar – s’ka marrëveshje përfundimtare”.

“Kur pesë vendet e Kuintit, SHBA, Britania, Franca, Gjermania dhe Italia të jenë unike për vendet e Ballkanit Perëndimor, atëherë mund të ketë një zgjidhje”.