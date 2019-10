Thaçi pret Dakën e KQZ-së: Besoj se zgjedhjet do të jenë të lira

Thaçi përmes Facebook-ut ka shkruar se zgjedhjet parlamentare do të jenë të lira dhe fer.

“Me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka biseduam për rrjedhat e deritashme të procesit zgjedhor dhe shprehëm besimin se zgjedhjet parlamentare do të jenë të lira, fer dhe gjithëpërfshirëse”

Ai ka falënderuar Dakën për përgatitjen e suksesshme të zgjedhjeve.

“Falënderova kryetaren Daka dhe KQZ-në për përgatitjen e suksesshme të zgjedhjeve me bindjen se edhe kësaj here qytetarët dhe subjektet politike do ta dëshmojnë pjekurinë e tyre”, ka shkruar Thaçi.