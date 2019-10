Thaçi për të dërguarin e Trumpit për dialog: Mezi pres që të punoj me të për ta siguruar përfundimin e paqes në Ballkan

Thaçi përmes një postimi në Twitter, ka shkruar se mezi pret që të punoj për të siguruar përfundimin e paqes në Ballkan.

“Mirëpres vendimin e presidentit Donald Trump për emërimin e ambasadorit Richard Grenell, si i dërguar special. Mezi pres të punoj me të për të siguruar përfundimin e paqes Ballkan dhe për ta sjellë Kosovën brenda familjeve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian”, ka shkruar Thaçi.

Ndryshe, Richard Grenell është ambasadori i Amerikës në Gjermani, dhe do t’i udhëheqë përpjekjet e SHBA-së, për t’iu ndihmuar Kosovës dhe Serbisë në arritjen e një marrëveshjeje zyrtare të paqes, e cila do të mund të rezultojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë.

I welcome President @realDonaldTrump’s decision for name Ambassador @RichardGrenell as special envoy. I look forward working with him in ensuring finality of peace in Balkans bringing Kosovo inside @NATO and EU families. https://t.co/bdhIpre1wZ

