Thaçi në Sllovaki: Marrëveshja me Serbinë mund të arrihet këtë vit

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka thënë se dialogu me Serbinë është në një proces maratonik, dhe ka hyrë në një fazë krize, shkruan lajmi.net.

Sipas presidentit shumica e qytetarëve të Kosovës janë për një marrëveshje me Serbinë dhe pro dialogut.

“Ne jemi në një proces maratonik në dialogun me Serbinë, por ky proces ka hyrë një fazë krize, zgjidhja e së cilës. Më shumë se 70 përqind e qytetarëve të Kosovës janë në favor të dialogut dhe arritjes së një marrëveshjeje me Serbinë”, tha ai.

“Qëllimi është i njëjtë megjithë opinionet e ndryshme, pra një marrëveshje finale, ligjore e cila nuk do të cënonte realitetin multietnik të Kosovës dhe shoqërisë sonë, natyrisht jo lëvizje të kufijve në baza etnike dhe që do të përfundojë me njohje”, shtoi ai.

Po ashtu, Thaçi tha se duhet dakordim mes BE-së dhe SHBA-ve për marrëveshjen me Serbinë.

“Arritja e kësaj marrëeveshje do të duhej që të kishte një dakordim mes vendeve të BE-së dhe shteteve të Bashkuara. Në Berlin do të kishim pasur mundësi që të kishim më shumë përparim”, tha ai.

Thaçi po ashtu tha se marrëveshja me Serbinë mund të arrihet këtë vit, mirëpo se sipas tij nuk mund të ketë marrëveshje nëse Serbia vazhdon me sjellje të tilla.

“Unë besoj që kjo marrëveshje mund të arrihet këtë vit. Nuk mund të ketë dialog nëse i vendosim kushte ashtu siç po bën Serbia, dhe nuk mund të ketë marrëveshje me gjithë këtë qasje penguese të Serbisë. Unë mendoj që në javët e ardhshme do të arrihet një ambient më konstruktiv që të fillojë dialogu”, ka thënë Thaçi.

Thaçi, Samitin e Parisit e ka cilësuar si një mundësi të mirë për të marrur hapa konkret për marrëveshjen ./Lajmi.net/