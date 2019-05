Thaçi: Kosova e ka synim të qartë anëtarësimin në organizata ndërkombëtare

Aty Thaçi ka thënë se sa më shumë të kalojë koha, aq më shumë po dalin në pah vlerat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Sipas tij, askush nuk mund t’i zbehë vlerat e UÇK-së.

Thaçi po ashtu tha se Kosova do t’i jetë përjetë mirënjohëse NATO-s dhe SHBA-ve për lirinë e vendit.

“Sa më shumë që kalon koha aq më shumë po dalin në pah vlerat e UCK-së. Kosova do të festojë 20 vjetorin e çlirimit dhe në këto vite ne kemi pasur shumë të arritura. Kosova ballafaqohet ende me sfidat, me synim të sigurtë anëtarësimin në organizata ndërkombëtare. Viti 2019 është shpallur viti i NATO-s. Kosova do të jetë mirënjohëse përgjithmonë ndaj NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, ka thënë Thaçi.

Ndërkohë pjesëmarrës në këtë akademi është edhe kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj si dhe përfaqësues tjerë institucional. /Lajmi.net/