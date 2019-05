Thaçi kërkon që BE-ja ta dënojë gjuhën raciste të kryeministres serbe

Presidenti i Kosovës, Hashi Thaçi, tha për Radion Evropa e Lirë se gjuha e përdorur nga kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq, është “edhe një tjetër dëshmi e urrejtjes patologjike të regjimit aktual të Serbisë kundër qytetarëve të Kosovës”.

Komentet e Thaçit vijnë një ditë pasi Bërnabiq, në prani të ambasadorit të Bashkimit Evropian në Serbi, Sem Fabrizi, tha se shqiptarët janë “njerëz që vërtet kanë dalë prej malit”.

Thaçi kërkoi nga Bashkimi Evropian që sa më shpejt ta dënojë dhe të distancohet nga kjo “gjuhë raciste” e zyrtarëve të Serbisë, e cila, sipas tij, nxit urrejtje dhe i minon përpjekjet për pajtim dhe normalizim.

“Ky veprim nuk paraqet asgjë të re dhe të jashtëzakonshme për ne, sepse ne e dimë shumë mirë karakterin gjenocidial të Serbisë së djeshme dhe asaj të sotme”, tha Thaçi.

“Por, i jashtëzakonshëm dhe zhgënjyes për ne është vetëm fakti i hidhur që BE-ja nuk e dënon këtë sjellje raciste dhe antievropiane të Serbisë. Përkundrazi, BE-ja vazhdon t’i mbajë dyert e hapura për një shtet që ka kryer gjenocid dhe që nuk beson në vlerat evropiane as sot”, tha Thaçi.

Bërnabiq i bëri komentet të mërkurën, kur ambasadori i BE-së, Fabrizi, i dorëzoi Raportin e Progresit të Komisionit Evropian.

Ajo po ashtu tha se disa prej shqiptarëve “janë edhe terroristë që nuk janë dënuar” dhe që “kanë qenë të akuzuar në Tribunalin e Hagës”

Bashkimi Evropian nuk ka dalë ende me ndonjë reagim.

Pas deklaratës së kryeministres serbe reagoi edhe ministri i Jashtëm i Kosovës, Behxhet Pacolli.

Ai, përmes një postimi në Twitter, tha se deklarata e Bërnabiqit është “e neveritshme dhe tërësisht e papranueshme”.

Disgusting and utterly unacceptable the comment of the Serbian @SerbianPM Ana Brnanic in the presence of the Head of #EU🇪🇺Delegation in #Serbia @FabriziSem on #Kosovo🇽🇰. This institutionalized racism in Serbia that has the feeds in the sick ultranationalist ideology…

— Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) May 29, 2019