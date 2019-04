Thaçi intervistohet në lidhje me ndriçimin e rastit të dëbimit të ‘Gylenistëve’

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, sot do të intervistohet në Komisionin Hetimor Parlamentar.

Me fillim prej orës 13:00, presidenti i vendit, Hashim Thaçi, do të intervistohet në Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me ndriçimin e rastit të dëbimit të gjashtë shtetasve turq, shkruan lajmi.net.

Kujtojmë se gjashtë shtetasit turq ishin dëbuar në Turqi më 29 mars të vitit të kaluar. /Lajmi.net/