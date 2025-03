Thaçi erdhi në Kosovë me të njëjtën setër që e veshi kur e la vendin për t’u përballur me Specialen Ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, e ka vizituar sot babanë e vet në Qendrën Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) në Prishtinë, ku ai është duke u mjekuar prej kohësh, pasi mori leje nga Dhomat e Specializuara të Kosovës me seli në Hagë. Ardhja e Thaçit në Kosovë, anipse shkurt, e me masa të rrepta sigurie…