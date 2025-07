“Thaçi dhe të tjerët”, paraqitja e provave nga mbrojtja nis më 15 shtator Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë njoftuar se në rastin “Thaçi dhe të tjerët”, paraqitja e provave nga mbrojtja do të fillojë më 15 shtator. Sipas njoftimit, trupi gjykues ka lëshuar urdhër me të cilin ka caktuar 15 shtatorin si daytë të synuar për fillimin e paraqitjes së provave nga mbrojtja. “Data do të konfirmohet…