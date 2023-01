Thaçi akuzon Kurtin për lëvdatat ndaj Ivanoviqit: Ky është krim moral, kombëtar e historik

Analisti politik, Jusuf Thaçi ka reaguar ashpër pasi kryeministri i vendit, Albin Kurti i thuri lavde politikanit serb të vrarë në veri, Oliver Ivanoviq, i cili më 2016 ishte dënuar për krime lufte ndaj shqiptarëve.

Thaçi ka thënë se Kurti s’e ka pasur asnjë arsye për të madhëruar një person si ai, pasi që sipas tij, i njëjti nuk i ka sjellë asnjë të mirë Kosovës, shkruan lajmi.net.

“Edhe sikur Oliver Ivanoviqi të mos ishte fare i dyshuar e i dënuar (në shkallë të parë) për vrasje e krime kundër shqiptarëve, kryeministri i Kosovës nuk do të duhej të kishte asnjë arsye për ta kujtuar e për ta madhëruar një person si ai, sepse ai nuk i ka sjellë asnjë të mirë Kosovës as qytetarëve të saj”, shkroi Thaçi.

Sipas tij, akti i kryeministrit Kurti përbën një krim moral.

“Mirëpo Oliver Ivanoviqi ishte i dyshuar e i dënuar (në shkallë të parë) për vrasje e krime kundër shqiptarëve në Kosovë (me siguri do të dënohej edhe me rastin e rigjykimit dhe në të gjitha shkallët e gjykatave, sepse kundër tij ekzistojnë dëshmi e dëshmitarë të shumtë), prandaj kujtimi e madhërimi i tij nga kryeministri i Kosovës përbën krim moral, kombëtar e historik”, përfundoi Thaçi. /Lajmi.net/