Tha se Fahri Musliu e Vuçiqi duhet ti bëjnë analizat e ADN’së: Këshilltarit të presidentes i zhduket llogaria Shefi i stafit të presidentes Vjosa Osmani, Blerim Vela ka çaktivizuar llogarinë e tij në platformën “X”. Ky veprim i tij ka ardhur pas shumë reagimeve lidhur me një shkrim që ka bërë sot e ku i ka kërkuar me tallje presidentit serb, Aleksander Vuçiq që bashkë me gazetarin Fahri Musliu t’i bëjnë analizat e…