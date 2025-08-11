Teuta Selimi mezi i mban në duar paratë bakshish që mori në një dasmë

11/08/2025 15:42

Këngëtarja e njohur kosovare, Teuta Selimi vazhdon të mbetet një nga zgjedhjet e preferuara të kosovarëve dhe më gjerë për ahengjet e tyre.

Në një të tillë ka marrë pjesë përsëri Teuta Selimi, e cila përveç pagesës së caktuar nga vetë ajo, ka marrë edhe një shumë të madhe të “bakshishit”.

Në një video të publikuar, këngëtarja Teuta Selimi shihet me paratë e mbushura plotë me bakshish nga dasmorët.

Ndonëse ATK i obligon këngëtarët që t’i deklarojnë fitimin e tyre në dasma, nuk dihet nëse ata e bëjnë një gjë të tillë dhe i deklarojnë edhe bakshishet.

Video:

 

