Teuta Selimi mezi i mban në duar paratë bakshish që mori në një dasmë
Këngëtarja e njohur kosovare, Teuta Selimi vazhdon të mbetet një nga zgjedhjet e preferuara të kosovarëve dhe më gjerë për ahengjet e tyre.
Në një të tillë ka marrë pjesë përsëri Teuta Selimi, e cila përveç pagesës së caktuar nga vetë ajo, ka marrë edhe një shumë të madhe të “bakshishit”.
Në një video të publikuar, këngëtarja Teuta Selimi shihet me paratë e mbushura plotë me bakshish nga dasmorët.
Ndonëse ATK i obligon këngëtarët që t’i deklarojnë fitimin e tyre në dasma, nuk dihet nëse ata e bëjnë një gjë të tillë dhe i deklarojnë edhe bakshishet.