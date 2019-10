Teuta Selimi i ka habitur të gjithë me një foto të postuar.

Këngëtarja Teuta Selimi e ka publikuar një fotografi të re në llogarinë e saj në Instagram, shkruan lajmi.net.

Me imazhin e postuar ajo ka njoftuar se shumë shpejtë do të vijë me baladën e saj më të re.

Mirëpo vëmendjen më të madhe e ka marrë me veshjen, pasi si rrallë herë Teuta ka pozuar e veshur shumë shkurt.

“Së shpejti balada e re”, ka shkruar ajo pranë fotos./Lajmi.net/