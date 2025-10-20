Tetori rozë, Osmani: Është muaji kur kujtojmë se çdo betejë e jetës mund të fitohet

Kanceri i gjirit nuk është fundi, ai mund të jetë vetëm fillimi i një kapitulli të vështirë, tha presidentja Vjosa Osmani, në kuadër të manifestimit tradicional me moton “Zbulimi i hershëm-mbijetesë”. E para e vendit inkurajoi të gjitha gratë që mos të kenë frikë nga kontrollet, pasi siç tha diagnostikimi i hershëm është i rëndësishëm.…

Lajme

20/10/2025 13:29

Kanceri i gjirit nuk është fundi, ai mund të jetë vetëm fillimi i një kapitulli të vështirë, tha presidentja Vjosa Osmani, në kuadër të manifestimit tradicional me moton “Zbulimi i hershëm-mbijetesë”.

E para e vendit inkurajoi të gjitha gratë që mos të kenë frikë nga kontrollet, pasi siç tha diagnostikimi i hershëm është i rëndësishëm.

“Tetori është muaji kur kujtojmë se çdo betejë e jetës mund të fitohet. Sot jemi këtu për të nderuar kauzën dhe frymën e grave që nuk u dorëzuan asnjëherë përballë kancerit të gjirit”, tha ajo.

Ndërkaq, doktoresha në Klinikën e Onkologjisë, Dafina Ademi, tha gjatë këtij viti me kancer të gjirit janë prekur 330 vajza-gra si dhe tre burra.

Artikuj të ngjashëm

October 20, 2025

Ferit Idrizi thotë se Xhafer Tahiri lidhi koalicion “krye n’vete” me...

October 20, 2025

Abdixhiku para disa ditësh: Në komuna s’ka barriera për koalicione, në...

October 20, 2025

​Osmani: Ankesa e Listës Serbe në Kushtetuese e panevojshme

October 20, 2025

Jakaj nga IKD: Kushtetuesja mund ta pezullojë dekretin e presidentes Osmani...

October 20, 2025

Basha rezervohet për ankesën e Listës Serbe, ndërhyn Haxhiu: Kuvendi është...

October 20, 2025

“Pas privimit nga jeta trupin e viktimës e mbulon me dhe,...

Lajme të fundit

Ferit Idrizi thotë se Xhafer Tahiri lidhi koalicion...

Abdixhiku para disa ditësh: Në komuna s’ka barriera...

​Osmani: Ankesa e Listës Serbe në Kushtetuese e panevojshme

Jakaj nga IKD: Kushtetuesja mund ta pezullojë dekretin...