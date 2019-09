Tetë muaj qeverisje në Prishtinë e kanë një emër: “Shpend dështimi”

Në zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet të mbahen më 6 tetor, partia e Shpend Ahmetit do të garojë se bashku me atë të Ramush Haradinajt. Këto dy parti qeverisin bashkë edhe në kryeqytet. Nëse vota për partinë e Ahmetit do të jetë pasqyra e qeverisjes në kryeqytet, atëherë Ahmeti pritet të mos i ketë punët mirë.