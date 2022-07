“Tetë herë e rikthyem në jetë”, mjeku rrëfen tentimet për ta shpëtuar policin Enver Zymberi

Fazliu kujton se plagët ishin shumë të rënda.

“Plumbi ka qenë diku në anën e majtë prej këtij ashtit të mollëzës së faqes, në drejtim të kurrizit të qafës. I ka goditë unazën 2 dhe 3, duke shkuar duke depërtuar nëpër gojë. Gjuha ka qenë praktikisht thuja e këputur, aty pastaj kanë punuar këta kolegët e kemi intubuar, e kemi reanimuar,” ka thënë Nuredin Fazliu.

Fazliu, tash doktor në pension, rrëfen se bënë të pamundurën për ta mbajtur në jetë policin elitë të Kosovës.

“Kthimi në jetë me rregullat e reanimacionit që janë aktuale në gjithë botën, dy, maksimum tri herë, nuk ka logjikë për të bërë kthim në jetë… Në këtë rast tetë herë e kam reanimu, tetë herë e kam kthyer në jetë, herën e tetë e ka mbajtë më deri ka shku në Prishtinë, ekipa e kanë marrë e kanë dërgu për andej,” shtoi Fazliu.

Bashkë me të, ai thekson se punuan edhe shumë mjekë të tjerë.

“Edhe sot i falënderoj kolegët doktor Naser Jasharin, ortopedin Afrim Gucatin e të tjerë kolegë që mu kanë gjendur në ndihmë.”

Pas kthimit tetë herë në jetë, polici Enver Zymberi me helikopter të KFOR-it ishte transferuar në QKUK, mirëpo, brenda pak orësh ishte kumtuar lajmi i rëndë.

“Të gjithë kemi qenë shumë të pikëlluar, shumë të pikëlluar, por kemi qenë krenar se ai aksion nuk u bë për shaka,” u shpreh Fazliu.

Për punën e bërë, Fazliu me kolegë u nderuan më pas me mirënjohje nga Policia e Kosovës, fotografinë e reanimacionit, Fazliu vazhdon ta ruajë me kujdes në shtëpinë e tij.