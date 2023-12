Testimi i mësimdhënësve: Nagavci del me një paralajmërim Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci, ka paralajmëruar se në qershor të vitit 2024 do të nis testimi i mësimdhënësve për pagë më të lartë. Në konferencën për media, Nagavci ka thënë se po bashkëpunojnë me Shqipërinë për hartimin e udhëzuesit për realizim të këtij procesi. “Jemi në proces të udhëzuesit që…