Testi i maturës këtë herë vetëm në një ditë

Ministria e Arsimit është në përfundim të të gjitha përgatitjeve për organizimin e provimit përfundimtar të maturës, i cili sivjet do të mbahet më 18 qershor. Ky testim do të organizohet vetëm në një ditë, ndërsa nuk janë dhënë detajet se në sa qendra do të mbahet testimi. Njohësit e fushës së arsimit, thonë se ndryshimet në organizimin e testit të maturës janë të nevojshme, pasi janë në të mirën e procesit.